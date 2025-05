Duizenden tijdelijke huizen erbij, zo zit het in jouw gemeente

Tilburg gaat aan kop als het gaat om de bouw van tijdelijke woningen om de woningnood tegen te gaan. De gemeente gaf de afgelopen vijf jaar 1244 bouwvergunningen voor dit soort huizen af, de meeste van heel Nederland. Het gaat om woningen die vaak voor maximaal tien jaar mogen worden gebouwd, zoals containerwoningen, kant-en-klare flexhuizen of kantoren die zijn omgebouwd tot tijdelijke studio's.

In heel het land is een chronisch tekort aan woningen. De afgelopen vijf jaar zijn 18.000 vergunningen voor tijdelijke huizen afgegeven, blijkt uit onderzoek van het CBS, uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

De meeste vergunningen in de periode van 2020 tot en met 2024 werden verstrekt in Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland. Tilburg staat op nummer één, gevolgd door de gemeente Ouder-Amstel (ongeveer 740) en Hengelo (ruim 600). In onze provincie staat Breda op de tweede plaats met 470 bouwvergunningen, gevolgd door Den Bosch met 302 vergunningen.

In 85 gemeenten werd er voor geen enkele tijdelijke woning een vergunning afgegeven, waaronder Bernheze, Gemert-Bakel, Rucphen en Oosterhout.

Kijk in het kaartje hoe het zit met het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen in jouw gemeente: