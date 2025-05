Defensie heeft meer ruimte nodig en dat begrijpen wij Brabanders

Er is in onze provincie weinig bezwaar tegen nieuwe defensielocaties. Brabanders vinden het niet erg als er nieuwe kazernes en oefenterreinen in de provincie worden geopend, zelfs als die locaties dicht bij huis moeten komen. Gaat het om 'explosieve' locaties, dan is de Brabander kritischer, zo blijkt uit een representatief onderzoek van Kieskompas in opdracht van de regionale omroepen en de NOS.

Het kabinet beslist binnenkort op welke plekken nieuwe munitie-opslagplaatsen, kazernes en oefenterreinen komen en waar bestaande locaties worden uitgebreid. In Brabant zijn er onder meer plannen om de Nassau-Dietz Kazerne in Cranendonck weer te openen en de capaciteit op Vliegbasis Woensdrecht, Volkel en Gilze-Rijen uit te breiden. Ook op het oefenterrein Oirschotse Heide kan meer activiteit komen. En Vliegbasis De Peel, op de grens van Brabant met Limburg, gaat mogelijk weer geopend worden. Kieskompas ondervroeg ruim 900 Brabanders met verschillende achtergronden en uit verschillende delen van de provincie. De vragen gingen over hoe ze denken over nieuwe defensielocaties, een mogelijk aanstaande oorlog en de uitgaven die daarbij komen kijken.

Drones en explosieven

Brabanders blijken het prima te vinden dat er meer geld komt voor defensie. De overgrote meerderheid (acht op de tien) vindt dit een goed idee. In andere provincies zien we eenzelfde beeld. Meer geld betekent waarschijnlijk meer defensielocaties. Ook dat stuit in onze provincie op weinig weerstand. Vooral oefengebieden voor onbemande drones en kazernes zijn geen probleem: zo’n negen op de tien Brabanders zien dit wel zitten. Iets minder steun is er voor oefenterreinen met explosieven of straaljagers, maar ook hier staan nog steeds acht op de tien Brabanders achter. ‘In de achtertuin’

Maar wat als die locaties bij je om de hoek komen, wat vindt de Brabander dan? Dat hangt af van wat voor locaties het precies zijn. Als het gaat om het uitbreiden/ bouwen van kazernes en oefenterreinen zien de meesten geen probleem. Ook oefenlocaties voor drones zijn welkom dicht bij huis. Een ‘steentje bijdragen’ aan een veiligere wereld wordt vaak als reden genoemd. Het zal niet verbazen dat dit bij het openen van nieuwe locaties voor wapenopslag en oefenterreinen met explosieven wat anders ligt: daar is vier op de tien Brabanders alléén voorstander van als zo'n locatie niet in de buurt komt te liggen. Geluidsoverlast en veiligheid worden genoemd als belangrikste bezwaren. Zelf meevechten?

Kieskompas wilde ook weten hoe de Brabanders over veiligheid denken. Zo’n twee op de tien Brabanders zijn bang voor een oorlog waarbij ook gevochten zal worden in Nederland. Zeven op de tien zijn bang dat Nederlanders ingezet zullen worden in een oorlog elders. Over een actieve dienstplicht is Brabant verdeeld: de helft vindt dat deze opnieuw ingevoerd moet worden. Opvallend: hoe ouder de ondervraagden, hoe groter de steun. De bereidheid om te vechten is dan weer kleiner. Bij een oorlog in Nederland zijn vier op de tien Brabanders bereid mee te vechten, bij een oorlog elders zijn dat er twee op de tien.