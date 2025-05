Buurt legt zich niet neer bij komst mega-distributiecentrum: 'Is een hel'

Omwonenden van het toekomstige distributiecentrum tussen Geldrop en Nuenen zijn teleurgesteld. Maandag gaf de gemeente een vergunning af voor de bouw van de drie mega-hallen op bedrijventerrein Eeneind-West. Het actiecomité 'XXL Distributiecentrum Nee' is teleurgesteld, maar geeft niet op. "Dit distributiecentrum is een hel, niemand wil dit. We gaan alles uit de kast trekken", vertelt Frans van de Camp van de actiegroep.

De aannemers BanBouw en Moeskops willen op bedrijventerrein Eeneind-West, tussen Geldrop en Nuenen, een distributiecentrum van ongeveer zestig voetbalvelden groot bouwen. De drie mega-hallen worden veertien meter hoog. De afgelopen tijd zijn er 1500 bezwaren, officieel gezegd: zienswijzen, ingediend op het plan. Maar volgens de gemeente zijn de genoemde tegenargumenten niet zwaar genoeg om het distributiecentrum tegen te kunnen houden.

"Iedereen moet inzien dat dit distributiecentrum hier geen haalbare kaart is."

Bij de actiegroep 'XXL Distributiecentrum Nee' overheerst teleurstelling. "We hadden niet de illusie dat de gemeente het nog zou afblazen. Maar het steekt ons dat de gemeente zich in zo'n situatie heeft laten drukken. Er was kennelijk al een punt van no return bereikt", vertelt Van de Camp namens de actiegroep.

De gemeente gaf eerder al aan klem te zitten door oude afspraken. Het distributiecentrum tegenhouden zou de gemeente miljoenen kosten, zo was de vrees op het gemeentehuis.

Bij een eerder protest lieten tegenstanders van het distributiecentrum van zich horen (foto: Alice van der Plas).

De omwonenden, verenigd in de actiegroep, willen zich niet neerleggen bij het besluit van de gemeente Nuenen. Zij vrezen veel overlast en opstoppingen door vrachtwagens, met name in Geldrop. Ook zijn ze bang dat het onveiliger wordt op de weg en dat ambulances vast komen zitten in het verkeer. "We gaan niet bij de pakken neerzitten. We trekken alles uit de kast om dit plan tegen te kunnen houden. Onze hoop is daarbij gevestigd op de provincie."

"We gaan niet met fakkels voor het huis van de burgemeester staan."