Bezoekers vol lof over prinses op de erwt: 'Veel mooier dan verwacht'

"Het is echt prachtig geworden." De eerste bezoekers die woensdagochtend het nieuwe sprookje in de Efteling zien, zijn vooral erg enthousiast. In het Sprookjesbos is sinds deze woensdag 'De Prinses op de Erwt' te bewonderen.

Het sprookje, gebaseerd op het klassieke verhaal van Hans Christian Andersen, is de 31ste toevoeging aan het Sprookjesbos en ligt verscholen tussen de Trollenkoning en de put van Vrouw Holle. De prinses, uit een ver land in het Oosten, ligt op een toren van matrassen, maar slapen lukt niet. Want onder het bed ligt een kleine erwt verstopt. Die erwt kunnen bezoekers vanuit een stolp. door aan een sleutel te draaien, zelf onder het bed verstoppen. Een jongen is enthousiast aan de sleutel aan het draaien om het verhaal te laten beginnen. "Dit is geniaal", roept hij uit. Zijn moeder kijkt trots toe. "Wij zijn met dit verhaal opgegroeid. Nu kan hij het ook beleven. Dit sprookje moest er gewoon bij."

De erwt zit onder de stolp (foto: Jos Verkuijlen).

Ontwerper Sander de Bruijn is erg trots op het nieuwe sprookje. "Het blijft een feest om aan het Sprookjesbos te mogen bouwen", zegt hij. "En dit keer wilden we echt iets bijzonders doen. Voor het eerst vertellen we een sprookje via zang. De Vlaamse zangeres Geike Arnaert zingt het verhaal."

In het lied ligt de prinses op twintig matrassen, maar in het huisje zijn er acht te zien. De Bruijn grijnst: “We hebben getest met twintig matrassen, maar dan zag je haar niet meer. Dus hebben we een beetje gesmokkeld. Maar de magie blijft hetzelfde.”

De onthulling van het stulpje van de prinses (foto: Omroep Brabant).

Bezoekers reageren enthousiast. "Het is supermooi gemaakt", zegt een jongeman. "En belangrijk: de prinses heeft een andere huidskleur. Dat doet ertoe." Volgens ontwerper De Bruijn is de keuze voor een prinses uit een ander land een logische. "De prins uit het verhaal heeft al overal gezocht naar een nieuwe prinses. Het is een prinses van ver. De prins heeft al veel huwelijkskandidaten gehad en moest ver zoeken. Een hele mooie aanleiding om eens prinses uit een ander oord te verwelkomen. Het is logisch moment voor ons. Het Sprookjesbos wordt zo van iedereen."

Fans staan in de rij om als eerste het sprookje te zien (foto: Jos Verkuijlen).