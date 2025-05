Het verhaal achter de Donald Trump van Breda: 'Tegen populisme'

Humor is een vorm van protest. Tenminste, als je het Samuel Mallée (40) uit Breda vraagt. De kunstenaar doet dagelijks aardig wat wenkbrauwen fronzen door zijn persiflage van Donald Trump, nadat hij heeft gezworen hem na te blijven doen tot de president van de VS zal aftreden. "Als dit het beste is dat landen te bieden hebben, dan denk ik wel dat het ver verloren is."

Samuel, of Brabo-Trump, staat wild met zijn armen te zwaaien op een krukje. Hij doet alsof hij wil wegvliegen, als een vogel, maar belandt elke keer opnieuw met zijn voeten op de straatstenen. "Tja, het slaat helemaal nergens op, hè", reageert een man op hem, terwijl hij tegen een etalage leunt. "Oh, is het Trump? Dat had ik niet eens gezien", reageert iemand anders. Knetterdruk is het niet in het centrum, maar druk genoeg om de aandacht te trekken. "Ik krijg vooral lacherige reacties. Mensen denken: wat is dat allemaal?" En dat is precies zijn bedoeling. Dat mensen zijn act een beetje gek vinden. Maar dat ze daarna nog iets verder na blijven denken. Is het alleen het persiflage dat ze gek vinden, of is de gepersifleerde dat niet ook?

"Ik denk dat mensen zich wat meer zouden moeten laten horen."

"Ik zie hele grote veranderingen in de maatschappij", vertelt de kunstenaar in een poging om de betekenis van zijn act uit te leggen. "Mensen hebben het benauwd door de invloed van dit soort politici. Zijn zijn het er niet mee eens, maar kunnen ook geen handen of voeten geven aan een soort onbehagen. En ik denk dat mensen zich wat meer zouden moeten laten horen." En omdat Samuel vond dat dat niet genoeg gebeurde, nam hij zelf het voortouw. Zijn bedoeling was om één keertje, verkleed als Trump, de straat op te gaan. "Maar daarna dacht ik: wat nou als ik het net zo lang doe, als dat Trump er zit? Toen ben ik er vol in gegaan. Als kunstenaar is dit onderdeel van wie je bent en wat je doet." Herverkiezingen of niet: zijn besluit lijkt als in beton gegoten. Élke dag gaat Samuel de straat op, verkleed in pak met een blonde pruik en een rode pet. Dé pet. De echte 'make America great again'-pet. Tweedehands. "Want anders zou ik hem zo nog sponsoren ook." Door vol te blijven houden, hoopt hij dat vroeg of laat het kwartje bij mensen zal vallen. "Zodat ze over Trump na gaan denken, op de lange termijn. Maar voor nu moet ik ergens beginnen."

"Niet alleen in Amerika, want het speelt op veel meer plekken."