Oplossing voor tekort aan drinkwater, deze machine bespaart zwembaden vol

1/2 De spoelwater-terugwinunit in de waterzuivering in Heesch (foto: Tom Berkers).

Een van dé oplossingen om drinkwater te besparen staat sinds deze week in Heesch. De zogenoemde spoelwater-terugwinunit kan sinds woensdag 85 olympische zwembaden redden voordat het in de sloot terechtkomt. "Elke druppel die we uit de grond halen, komt hier voortaan daadwerkelijk uit de kraan", vertelt Rob van Dongen, directeur van Brabant Water.

Net op de dag dat de Algemene Rekenkamer met een rapport komt dat de maatregelen om drinkwater te besparen te traag op gang komen, wordt een van de oplossingen geopend aan de Loosbroeksestraat. "Een bijzondere dag, want vanaf vandaag gebruiken we hier een spoelwater-terugwinunit", vertelt Van Dongen trots. Op die plek, midden tussen de weilanden, wordt iedere dag grondwater gezuiverd wordt tot drinkwater. Om het water te zuiveren, gaat het door zogenaamde zandfilters. Om die filters schoon te maken, is water nodig, weet sectordirecteur productie Jasper Verberk van Brabant Water. "Voorheen ging dat spoelwater terug in de beekloop." "Maar nu gaat het dus in deze spoelwater-terugwinunit", vult Verberk aan. De grote machine staat in een nieuw gebouw op het terrein van de waterinstallatie. "Daar komt al dat spoelwater binnen. Met hoge druk gaat het door verschillende buizen."

In die buizen zitten speciale filters. "Daar zitten vervolgens weer hele fijne buisjes waar het water heel hard doorheen wordt geperst. Het vuil blijft achter, het water stroomt erdoorheen en kan vervolgens weer tot drinkwater worden gemaakt."

De filter die in de buizen zit. Hier wordt het spoelwater doorheen geperst (foto: Tom Berkers).

De installatie voorkomt dat er 211.410 kubieke meter potentieel drinkwater per jaar de sloot in gaat. "Met deze installatie zijn we uiteindelijk in staat om 99,8 procent van al het water dat we uit de grond halen tot drinkwater te maken." De spoelwater-terugwinunit in Heesch is de grootste van de in totaal elf die Brabant Water heeft. "We zijn er een aantal jaar geleden mee begonnen en willen dit voortzetten. Het voorkomt dat wij onnodig grondwater uit de grond halen."

"We willen dat iedere druppel bij de mensen komt en met deze machine kunnen we dat realiseren."