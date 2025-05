Brand in trein legt treinverkeer rond station Roosendaal plat

Op station Roosendaal is woensdagmiddag in een Belgische stoptrein brand ontstaan in een van de wagons. Daardoor ligt het treinverkeer rond station Roosendaal voorlopig plat.

De in de trein van de NMBS werd rond tien voor vijf ontdekt toen die aan het perron op spoor 1a stond. Het gaat om de stoptrein tussen Roosendaal en Antwerpen. De brand zou ontstaan zijn in het toilet van een van de wagons. Passagiers

Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel passagiers er in de Belgische trein zaten, maar geen van hen raakte volgens de veiligheidsregio gewond of hoefde gecontroleerd te worden omdat ze teveel rook hadden ingeademd.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.

Aan het dak van het rijtuig is flink wat brandschade te zien. Waardoor het vuur is ontstaan, is onduidelijk. Een woordvoerder van de NS laat weten dat de brand om rond half zes geblust was. Volgens de veiligheidsregio ging het om een kleine brand die wel voor flink wat rookontwikkeling zorgde. Bovenleiding

Voordat de brandweer het vuur kon bestrijden, moest spoorbeheerder ProRail eerst de stroom van de bovenleiding halen. Daarna zijn brandweermensen de wagon ingegaan om de brand te blussen. Volgens de NS rijden er tot zeker kwart over acht geen treinen van en naar station Roosendaal. Zodra de stroom weer op de bovenleiding kan, kan ook het treinverkeer weer snel hervat worden. De Belgische stoptrein staat namelijk niet echt in de weg volgens de NS-woordvoerder. Omreizen

De intercity direct tussen Breda en Antwerpen rijdt wel gewoon omdat deze niet langs station Roosendaal komt. Tussen Roosendaal en het Belgische Essen rijden zeer beperkt bussen.

Foto: Danny van den Aarsen