Vier natuurbranden in een avond, brandweer heeft er de handen vol aan

De brandweer is woensdagmiddag en -avond zeker vier keer uitgerukt voor natuurbranden. Die waren Waalre, Zeeland, Budel en op de Oirschotse Heide. Bij alle vier de branden rukte de brandweer massaal uit, maar de schade was nergens echt groot.

De grootste brand brak woensdagmiddag rond kwart voor vier op de Oirschotse Heide. Een stuk van zo'n dertig bij veertig meter heidegebied tussen het militaire oefenterrein en de snelweg A58 is verloren gegaan.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

De brandweer rukte uit met vier bluswagens en vier waterwagens om de brand zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Er vloog ook een politiehelikopter over de brand om de hotspots kaart te brengen, zodat de brandweer die extra kon blussen.

Het verkeer op de A58 had geen last van de natuurbrand, de wind blies de rook van de snelweg af. De Eindhovensedijk was enige tijd afgesloten. Rond kwart over vijf was de brand meester

Even later was het raak aan de Bergbosweg in Budel. Daar woedde in een bosgebied vlakbij de grens met België een natuurbrand. Ook de brandweer van de zuiderburen werd gewaarschuwd, maar dankzij de inzet van drie bluswagens en enkele waterwagens hadden de Brabantse brandweerlieden het vuur snel onder controle.

Rond zeven uur brak er brand uit in een klein bosgebied aan de Scherpenberg in het dorp Zeeland. Er stond een stuk bos in brand van zo'n twintig bij twintig meter, maar het vuur was vrij snel onder controle. De brandweer is met drie blusvoertuigen uitgerukt om de brand te blussen. De rook was in de wijde omtrek te zien.

De laatste natuurbrand was misschien wel de kleinste van de vier deze woensdagmiddag en - avond. Aan de Heikantstraat in Waalre stond een stukje bos in brand. Ook hier schaalde brandweer rond acht uur meteen flink op om te voorkomen dat het vuur snel om zich heen kon grijpen. De brandweer rukte uit met zeven voertuigen en daardoor bleef de schade aan de natuur beperkt.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.