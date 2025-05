PSV mag titel niet meer weggeven vindt Joey Veerman

Joey Veerman kon amper geloven dat PSV de koppositie in de Eredivisie woensdagavond weer overnam van Ajax. De Eindhovenaren wonnen thuis met 4-1 van Heracles Almelo. Belangrijker was dat FC Groningen in de Euroborg diep in blessuretijd de 2-2 maakte tegen Ajax. "Het is een ongelooflijk spannende titelstrijd. Als we het nu nog weggeven, verdienen we het niet", zei Veerman.

Veerman hoorde bij het nemen van een hoekschop dat Groningen tegen Ajax de 1-1 maakte. De wedstrijd van PSV was al lange tijd afgelopen toen Groningen voor 2-2 zorgde. "Bizar", vervolgde Veerman. "We zijn in vorm en zitten er goed in met z'n allen. Ik denk dat we veel energie hebben voor de laatste wedstrijd tegen Sparta. We moeten vol gas geven."