Automobilist vernielt huis: rijdt met Jeep woonkamer binnen

Een automobilist is woensdagavond met een Jeep een huis binnen gereden aan de Nieuwendijk in Budel. Door de klap werd een enorme schade aangericht aan het huis. De bewoners bleven ongedeerd. In de auto is een lachgascylinder gevonden.

De automobilist kwam met de Jeep uit de richting van de Schoordijk en reed vervolgens via de Nieuwendijk richting het centrum van Budel. Een van de inzittenden is nagekeken in een ambulance en moest mee naar het ziekenhuis. Een andere inzittende is meegenomen door de politie.

In de woonkamer van het huis zaten twee mensen op het moment dat de auto binnen reed. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel en bleken ongedeerd, zo meldt Cranendonck24. Het huis is voorlopig onbewoonbaar en moet gestut worden vanwege de schade. De weg werd tijdelijk afgezet. Ook burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck kwam woensdagavond na het ongeval naar het huis om steun te betuigen.

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink

