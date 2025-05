Zeefdrukken Warhol na plofkraak nog spoorloos, verdachte zwijgt

De zeefdrukken van Andy Warhol die op 1 november werden gestolen in Oisterwijk zijn nog steeds kwijt. Dat bleek donderdag in de rechtbank in Breda, waar een van de twee verdachten voor het eerst verscheen. E.S. (24) uit Den Bosch zit al een half jaar vast, maar zwijgt in alle talen.

In de nacht van 31 oktober op 1 november werd met grof geweld een deur uit de MPV Gallery aan de Dorpsstraat in Oisterwijk geblazen. Twee dieven namen vier zeefdrukken mee, maar in de haast bleven er twee op straat achter. Een van de verdachten is dus E. S. (24) uit Den Bosch. Hij oogt als een doodnormale blonde jongeman, die lief zwaaide naar oma en moeder achter hem in de zaal. Er is nu nog weinig bekend over hem, maar de grote vraag is natuurlijk hoe hij bij de kunstroof betrokken kon raken. En ook wie zijn medeverdachte is, die nu nog spoorloos is. Zware operatie

E.S. was naar de rechtbank gekomen met als doel op vrije voeten te komen. Hij zit al een half jaar vast en mist zijn vriendin en familie. Ook moet hij binnenkort een zware operatie ondergaan. Maar daar ging de officier van justitie niet in mee. Zij was er duidelijk over dat S. niet vrij mag komen. Zeker niet, omdat hij tot nog toe niets heeft gezegd. “Het is niet uit te leggen dat S. vrij komt, terwijl hij zwijgt en de zeefdrukken nog steeds kwijt zijn.”

Daar was de rechtbank het mee eens. E. S. blijft in ieder geval tot de volgende tussentijdse zitting op 6 augustus vastzitten. Daarna moet de zaak snel inhoudelijk behandeld kunnen worden. Naar de tweede verdachte wordt volgens de officier nog steeds gezocht, maar zij wil graag de zaak tegen S. alvast afronden. Op 3 juni wordt S. nog een keer verhoord en dan wil hij wel een verklaring afleggen, zo vertelde hij.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision

Volgens de officier van justitie is het niet zomaar iets, wat er is gebeurd in Oisterwijk. Er zijn zware explosieven gebruikt die nacht en de schade in en buiten de galerie was enorm. Bij een tiental panden in de omgeving sneuvelden ramen door de enorme knal, die tot ver in Oisterwijk te horen was. Bij winkels sneuvelden reclameborden. Natuurlijk kwamen tijdens de korte zitting ook andere schokkende kunstroven aan de orde. Een paar jaar geleden werden juwelen geroofd op klaarlichte dag op de de kunstbeurs Tefaf in Maastricht. En de roof van een gouden helm in januari uit een museum in Assen is nog steeds in het nieuws. Zulke zaken trekken de aandacht en schokken de maatschappij, zo oordeelde ook de rechtbank en daarom blijft S. vastzitten. De gestolen Warhol-zeefdrukken lijken uit dezelfde serie als het exemplaar wat de gemeente Maashorst per ongeluk bij het grof vuil zette. De wereldberoemde kunstenaar maakte in 1985 een serie van zestien zeefdrukken met de portretten van vier op dat moment regerende koninginnen. MPV Gallery had er vier in het bezit. De portretten van koningin Beatrix en koningin Ntombi Twala zijn op straat teruggevonden, beiden nog in de lijst. De portretten van de Britse koningin Elizabeth en koningin Margrethe van Denemarken zijn meegenomen door de dieven. De galeriehouder zei destijds dat de daders niets kunnen met de werken die ze hebben buitgemaakt. Ze zijn onherstelbaar beschadigd en verkopen is ook lastig, omdat het wereldberoemde werken zijn.

