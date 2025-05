Man die huis binnenreed, blijkt 21-jarige onder invloed van cannabis

Een 21-jarige man is woensdagavond opgepakt nadat hij met zijn Jeep een huis binnenreed aan de Nieuwendijk in Budel. Uit een eerste test is gebleken dat de bestuurder onder invloed was van cannabis. Het huis liep enorme schade op door de klap. In de auto werd ook een lachgascilinder gevonden.

Lobke Kapteijns & René van Hoof Geschreven door