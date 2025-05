Tankstation twee keer overvallen door dezelfde man (27) : vier jaar cel

Een man die in november twee keer in een korte tijd een tankstation aan de Limburglaan in Eindhoven overviel, moet vier jaar de cel in. Dat heeft de rechter in Den Bosch donderdag bepaald. De gemaskerde overvaller bedreigde de medewerkers met een groot mes. Zij hebben tot op de dag van vandaag last van de traumatische ervaring.

Twee dagen later was het weer raak. Weer bij hetzelfde tankstation aan de Limburglaan. Met een groot mes, een soort machete, intimideerde en bedreigde hij de medewerkers opnieuw. Dit keer maakte hij 545 euro buit. Beelden van de man werden door de recherche verspreid en slechts een week later werd hij opgepakt.

Drugscriminaliteit in het VK

De man weigerde mee te werken aan psychiatrisch onderzoek. Wel werd tijdens de behandeling van de zaak duidelijk dat hij al eens betrokken was bij gewelddadige delicten. Zo is hij sinds zijn 16de al betrokken bij drugscriminaliteit in het Verenigd Koninkrijk, waar hij opgroeide, en pleegde hij daar overvallen om aan geld te kunnen komen voor drugs. Hij werd uiteindelijk daar het land uitgezet, maar het geweld om aan drugsgeld te komen hield aan. In 2019 werd hij in Nederland opgepakt en veroordeeld voor een straatroof.



Uit een psychologisch rapport in die zaak in 2019 bleek dat de man lijdt aan een psychotische stoornis en dat hij een cannabisverslaving heeft. Na de veroordeling werd hij verplicht opgenomen in een GGZ-instelling om daar behandelingen te ondergaan voor die verslaving.



Leven op de rit

Na de behandeling leek het er even op dat hij zijn leven weer op de rit zou krijgen. Hij kwam van zijn verslaving af en kreeg een baan. Tijdens de eerdere zittingen verklaarde hij dan ook twee jaar lang een vrij stabiel leven te hebben gehad.

In 2023 ging het vervolgens helemaal mis, de man verloor zijn baan, kwam met torenhoge schulden te zitten en de stress stapelde zich weer op. Hij kreeg een terugval en belandde in datzelfde jaar weer in een GGZ-instelling nadat hij verward gedrag vertoonde. Volgens de reclassering blijft het risico dan ook aanwezig dat de man in de toekomst weer terugvalt in zijn oude gedrag.

De man moet de slachtoffers van de overvallen 3500 euro schadevergoeding betalen. En na zijn celstraf van vier jaar wordt hij nog nauwlettend in de gaten gehouden door reclassering.