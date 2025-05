Deze inbrekers slaan op klaarlichte dag toe, politie deelt beelden

De politie is op zoek naar twee mannen die zaterdag 5 april op klaarlichte dag hebben ingebroken in een huis aan de Kerkstraat in Uden. Op camerabeelden, die de politie donderdag deelt, is te zien hoe de inbrekers de hele woning doorzoeken. Uiteindelijk nemen ze voor duizenden euro's aan sieraden, horloges, contant geld en zonnebrillen mee.

De mannen zijn het huis binnengekomen door op een balkon op de eerste verdieping te klimmen. Eenmaal binnen gaan ze op hun gemakje elke kamer af op zoek naar spullen. Op beelden zijn de mannen te zien en te horen. "Waarschijnlijk praten ze in een Oost-Europese taal", zegt de politie.

De politie kan niet verstaan wat de mannen tegen elkaar zeggen. Daarom roept ze iedereen die het wel kan verstaan op om zich te melden. Er zijn niet alleen camerabeelden van de mannen in het huis, maar ook van de twee vlak voor en na de inbraak. Vooraf lijken ze de boel buiten te verkennen. Op de terugweg lopen de mannen met flessen water het huis uit. In een rugzak zit de rest van de buit.