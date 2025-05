Twee gezinnen gebroken door dodelijk ongeluk: twee jaar cel voor bestuurder

Rik F. (21) uit Zevenbergen heeft een celstraf van twee jaar gekregen voor een dodelijk ongeluk, waarbij zijn beste vriend om het leven kwam. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag geoordeeld. Van die 24 maanden zijn er 9 voorwaardelijk. Ook is F. twee jaar zijn rijbewijs kwijt.

Rik F. reed op 25 augustus vorige jaar met een enorme snelheid op een boom en maakte zo een einde aan het leven van zijn beste vriend Jos (22). De broer van Rik raakte bij het ongeluk zwaargewond. Rik zat met drie keer te veel alcohol op, achter het stuur.

Hij had tijdens een familie-etentje afgesproken later die avond zijn broer op te halen van een feestje. Met zijn beste vriend Jos reed hij ondertussen nog even naar de stad, waar hij naar eigen zeggen drie biertjes dronk in een club. Daarna werd Riks broer opgehaald en werd luid zingend koers gezet richting de McDonald’s langs de Backer en Ruebweg in Breda.

Maar op de Elleboog ging het mis. Rik vloog met 122 kilometer per uur uit de bocht. Hij wist nog een lantaarnpaal te ontwijken, maar knalde met zijn Volkswagen Polo vol op een boom. Zijn broer had geen gordel om en vloog door het panoramadak de weg op , hij raakte zeer zwaargewond. Naast Rik zat zijn vriend Jos (22) die door de klap zo’n beetje alles brak en verschillende organen scheurde. Vijf dagen later overleed hij in het ziekenhuis in Rotterdam.