Overval met groot mes heeft enorme impact op medewerkster Kruidvat

Een medewerkster van de Kruidvat aan de Donk in Breda raakte eind januari in shock toen een overvaller haar met een enorm mes bedreigde. De man eiste geld en toen het meisje de kassa opende, graaide hij er een paar honderd euro uit en ging ervandoor.

Op beelden in de rechtbank in Breda was vrijdagochtend te zien hoe de overval in zijn werk ging. Raymond R. (35) uit Breda kwam de winkel in met een grote capuchon over zijn hoofd. In zijn rechterhand had hij een enorm mes. Nadat hij het geld heeft gepakt, beseft het meisje pas goed wat er is gebeurd. Ze slaat haar handen voor haar ogen en loopt huilend weg.

De rechter wil weten wat Raymond daarvan vindt. “Ja, ik had ook problemen”, is zijn eerste reactie. En daaruit blijkt hoe Raymond in het leven staat. Hij is een veelpleger, heeft een verstandelijke beperking, is verslaafd aan drugs en weigert eigenlijk elke zorg.

Het is niet zijn eerste keer in de rechtbank, want op zijn strafblad staan veel dezelfde winkeldiefstallen, vaak met geweld. Maar zoals zo vaak bij een rechtszaak is er nu wel de bereidheid om ‘beter te worden'. Raymond vindt een ISD-maatregel (Inrichting voor Stelselmatige Daders), zoals geadviseerd door de reclassering, prima en ook zijn advocaat pleit daarvoor.