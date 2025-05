Controle in garageboxen: kilo's aan zwaar vuurwerk en ketamine gevonden

Bij een grootschalige controle in een complex met garageboxen aan de Lovensekanaaldijk in Tilburg zijn veel illegale spullen gevonden. Het gaat onder meer om negentig kilo ketamine, twee vuurwapens en negentig kilo zwaar vuurwerk. Dat laat de gemeente Tilburg weten.

Op het terrein werd zo'n negentig kilo ketamine gevonden. Dat is een verdovingsmiddel dat vaak in het uitgaansleven wordt gebruikt. De hoeveelheid had een straatwaarde van meer dan twee miljoen euro.

De instanties vonden ook zo'n negentig kilo aan zwaar vuurwerk. "De vondst wordt als zorgwekkend beschouwd, gezien het explosiegevaar", zo meldt de gemeente.

Verder lagen er in garageboxen onder meer twee vuurwapens met munitie en dozen vol vapes en de tabakszakjes snus. De gemeente vermoedt dat de rookwaar mogelijk illegaal zouden worden verhandeld.