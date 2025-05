Vernielingen op begraafplaats, kindergraven doelwit van vandalen

Wie zitten er achter de vernielingen van zeventien graven in Werkendam? Een of meerdere vandalen gingen vorige maand flink tekeer op de gemeentelijke begraafplaats bij ’t Laantje. Vrijdag kwam het nieuws over grafschennis pas naar buiten. De gemeente Altena probeert namelijk de schade te verhalen, maar zonder dader(s) is dat een lastig verhaal.

Bezoekers van de oude begraafplaats ontdekten begin april dat er gedenktekens waren vernield. Volgens de gemeente gaat het onder meer om historische graven en kindergraven die beschadigd zijn. Waarmee dat is gedaan, is niet bekend. Het college van Burgemeester en Wethouders spreekt haar afschuw uit over de vernielingen. Kinderen op kerkhof

De politie begon meteen een onderzoek, maar tast nog altijd in het duister wie er achter de grafschennis zit. Agenten die op de melding afgingen troffen jonge kinderen op het kerkhof aan. “Van die kinderen zijn gegevens genoteerd”, aldus een woordvoerster de politie. Maar ze benadrukt: "Er is echter geen bewijs dat deze kinderen iets met de grafschennis te maken hebben."