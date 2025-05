In dit dorp zijn ze 'varend schroot' beu: 'Schrikt mensen af'

Ze zijn een doorn in het oog van veel inwoners van Stampersgat: Oude roestige bootjes die de waterkant ontsieren. Soms liggen de waterwrakken in de Dintel er maandenlang. Voor de Stampersgatters is de maat vol. Ze willen dat de gemeente ingrijpt om verpaupering te voorkomen.

In 2023 werd de aanlegsteiger bij de Dintel door de gemeente nog volledig vernieuwd. Er kwamen waterpicknicktafels en nieuwe aanlegkades die de plek aantrekkelijk moeten maken voor recreanten en passanten.

"Het ontsiert de mooie omgeving en het schrikt mensen af."

“Het is prachtig geworden, alles ligt er keurig netjes bij en daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Maar het kan niet zo zijn dat we hier vervolgens tegen oude meuk moeten aankijken. Het ontsiert de mooie omgeving en het schrikt mensen af. Terwijl dit juist een visitekaartje zou moeten zijn”, zegt William Vermunt die namens de VVD ook in de gemeenteraad zit. Zijn dorpsgenoot Pieter van Aken is het met hem eens: “Elk jaar worden hier bootjes gedumpt. Soms zijn ze van mensen die een zwervend bestaan leiden. De verlaten boten trekken vandalisme aan, ook houden ze plekken bezet van goedwillende waterrecreanten.”

Hij doelt daarmee onder meer op een verwaarloosd zeilbootje dat al ruim negen maanden bij een aanlegplek van waterschap Brabantse Delta ligt. Op aandringen van de bewoners heeft het waterschap een sticker op het bootje geplakt met het verzoek aan de eigenaar om te vertrekken. “Ik verwacht niet dat het veel indruk zal maken”, zegt Pieter hoofdschuddend.

Pieter van Aken wijst naar een bootje dat al negen maanden een plek bezet houdt (foto: Erik Peeters)

Iets verderop aan de vernieuwde aanlegplaats van de gemeente mogen passanten maximaal 48 uur verblijven. Sinds kort is er cameratoezicht om hier op toe te zien. Ook houden volgens de gemeente boa’s (handhavers) een oogje in het zeil. “De controles vinden uiteraard niet elke dag plaats. Het kan dus voorkomen dat een overlastsituatie niet dezelfde dag door ons wordt opgemerkt”, schrijft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge in antwoord op vragen van William Vermunt.

"We hebben nu een mooie plek en willen dat die schoon, veilig en vooral aantrekkelijk blijft.”

Het raadslid vraagt zich af wie de camerabeelden op afstand in de gaten houdt en of dit wel is toegestaan in verband met de privacy. De controles door de boa’s vindt hij veel te mager. “We begrijpen best dat er voor de drie of vier boten die hier liggen niet voortdurend toezicht kan zijn. Maar de boa’s kunnen best dagelijks langsrijden om te controleren. We hebben nu een mooie plek en willen dat die schoon, veilig en vooral aantrekkelijk blijft.” William Vermunt trekt daarom opnieuw aan de bel bij de gemeente om meer actie te ondernemen. Het college heeft hierop nog niet gereageerd.