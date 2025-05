Universiteitsdocent zonder huis voelt veel steun: 'Krijg eten en drinken'

Gert Regterschot is het gesprek van de dag op de Technische Universiteit in Eindhoven. Hij staat bekend als 'de TU/e-docent zonder salaris' en werd woensdag uit huis zijn gezet. Sinds de huisuitzetting gaat het niet goed met hem. "Ik ben genoodzaakt om bij kennissen en noodopvangplaatsen te overnachten."

De oud-leraar zegt dat het voor hem nog onduidelijk is wat er met zijn voormalige woning gaat gebeuren. "Ik heb nooit een aanzegging van een ontruiming gehad. Ik weet zelfs niet of de ontruiming nog gaande is."

Er is ook beslag gelegd op zijn spullen en dat raakt hem het meest. "Ik heb geen idee wat er met mijn eigendommen gebeurd is. Daar krijg ik ook van niets of niemand informatie over. Mijn grootste angst is niet dat ik nooit meer thuis kan slapen, maar dat ik mijn spullen niet meer terug krijg. Daar zitten erg waardevolle en persoonlijke items tussen."