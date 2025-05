NS verwacht veel PSV-fans en zet extra treinen en personeel in

De Nederlandse Spoorwegen (NS) zetten zondag en mogelijk ook maandag extra en langere treinen in naar Eindhoven. PSV speelt zondagmiddag in Rotterdam tegen Sparta en kan dan landskampioen worden. Daarom worden er duizenden extra supporters in de binnenstad van Eindhoven verwacht om naar de wedstrijd te kijken. Een dag later is de huldiging, mocht de schaal naar PSV gaan.

Vanaf ongeveer elf uur zondagmorgen gaan er meer Sprinters rijden tussen Deurne en Eindhoven en tussen Weert en Eindhoven. De extra treinen rijden tot ongeveer tien uur zondagavond. De NS adviseert de NS Reisplanner goed in de gaten te houden. Vanaf zaterdagochtend zijn hier de extra treinen zichtbaar.