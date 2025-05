Titelfeest van PSV gaat gemeente zes ton kosten: 'Willen voorbereid zijn'

De huldiging van PSV, als de ploeg zondag weer landskampioen wordt, gaat de gemeente Eindhoven bijna zes ton kosten. Dat is 130.000 euro meer dan vorig jaar. De stijging is een gevolg van meer veiligheids- en verkeersmaatregelen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven hebben dit de gemeenteraad vrijdag laten weten.

In de brief aan de raad wordt ook uitgelegd waarom er zoveel kosten worden gemaakt, terwijl het nog niet zeker is dat PSV de titel prolongeert. De Eindhovense ploeg begint de laatste competitieronde, zondag, met een voorsprong van één punt op Ajax. De schaal kan dus ook nog naar Amsterdam gaan.

Toch willen burgemeester en wethouders niet wachten tot de laatste fluitsignalen van Sparta - PSV en Ajax - FC Twente. “We kunnen niet pas vanaf het moment dat ze daadwerkelijk kampioen zijn, de volledige uitvoering in gang te zetten”, meldt ze. “We willen voorbereid zijn op het spontane feest dat bij het kampioenschap los zal barsten in de stad.” Maar ook, zo staat in de brief, “om de eventuele teleurstelling te kunnen managen.”