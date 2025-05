De zoon van Marjon overleed door motorongeluk: ‘Serieuze levensgenieter'

Het leven van Marjon Herber uit Tilburg verandert op een avond in juli 2023 in één klap. Op haar werk krijgt ze een telefoontje: haar zoon Rick (27) is omgekomen door een motorongeluk in Moergestel. Ruim anderhalf jaar later blikt ze terug: “Bij jongeren die roekeloos op een fatbike rijden denk ik: jullie realiseren je niet hoe het leven in een keer kan veranderen.”

In heel Nederland kwamen in 2024 675 mensen om het leven door een verkeersongeval. In onze provincie vielen de meeste slachtoffers, 114. Waar het totale aantal verkeersslachtoffers daalt, stijgt het juist onder jongeren.

‘Hij is weg’

Voor Marjon is het leven sinds die zomeravond in 2023 niet meer hetzelfde geweest. “Mijn dag begon heel mooi, mijn zoon zei: ik ga rijden met vrienden vanavond.” Zelf moest ze die avond werken.

Op haar werk werd ze plotseling gebeld. “Ik had al drie gemiste oproepen toen ik zag dat het mijn oudste zoon was, Rick had een ongeluk gehad.” Marjon dacht eerst nog dat hij misschien een gebroken been had, maar het bleek veel erger. “Toen zei hij: ‘Hij is weg’”. Rick was met zijn motor van de weg geraakt en tegen een lantaarnpaal aangereden.

Ricks vrienden

Hoe het leven na zo’n gebeurtenis verder gaat, dat kun je je volgens Marjon niet voorstellen. “Je weet het pas als je het zelf meemaakt. Maar je leven gaat door naast de dood, zo letterlijk is het. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet huil, mijn leven is geen feestje meer.”

Toch zijn er ook gedachten die troost geven. “Ik heb nog twee schatten van jongens, twee hele lieve kleindochters, twee lieve schoondochters. Je moet gewoon door, zeggen ze dan. Dat is ook zo, je hebt geen keus.” Ze ziet sommige vrienden van Rick nog steeds. “Dat is heel fijn, je kunt het ook hebben over de mooie dingen.”