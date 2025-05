Tekstschrijver 'Dromen zijn bedrog' krijgt hoge koninklijke onderscheiding

De naam Han Kooreneef zal misschien niet iedereen gelijk wat zeggen. Maar wie naar zijn werk kijkt, weet dat de Rosmalense tekstschrijver een zwaargewicht is in de Nederlandse muziekwereld. Bekende nummers als: 'Dromen Zijn Bedrog' van Marco Borsato en 'Lief' met Paul de Leeuw zijn van zijn hand. Zaterdagmiddag is hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een van de belangrijkste koninklijke onderscheidingen van ons land.

In een limo arriveert Kooreneef zaterdagmiddag bij de Azijnfabriek in Den Bosch. Onder het mom van 'een verrassing voor zijn vrouw' is hij door zijn kinderen naar het poppodium gelokt. Binnen wachten vrienden, familie, bekenden maar ook grote namen uit de muziekwereld om de Rosmalense componist te verrassen. De magische woorden

“Van harte welkom op jouw feestje”, begon Ralph Geers, locoburgemeester van Den Bosch. “Jij bepaalt sinds de jaren negentig het muzikale landschap in Nederland. Ik ben hier om iets heel bijzonders uit te reiken. Daarvoor moet je talentvol, creatief, vernieuwend, toonaangevend, uniek en baanbrekend zijn.”

Han Kooreneef en zijn vrouw bij de aankomst (foto: Noël van Hooft)

Volgens Geers heeft Kooreneef iets gedaan voor de samenleving en heeft hij een zeer uitzonderlijke prestatie geleverd. “Dat vinden niet alleen je vrouw en kinderen. Dat vinden niet alleen alle mensen hier in de zaal. Dat vindt ook de koning.” En dan klinken de magische woorden: “Het heeft zijne majesteit de koning behaagd om jou te benoemen tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.” Geluk met talent

Sprakeloos is de tekstschrijver direct na de onderscheiding. “Ik sta hier als een kip zonder kop. Ik weet dat het een koninklijke onderscheiding is, maar ik hoorde ook dat ik één van de twee ben die deze in de laatste twintig jaar heeft gekregen. Ik ben helemaal overrompeld, ik besef het nog maar half.” Een van de artiesten waar Han Kooreneef mee werkt is Jeroen van der Boom. “Han betekent veel voor de Nederlandse muziekwereld. Hij was heel belangrijk voor Rob de Nijs en Marco Borsato. En ik heb het geluk dat hij sinds 2007 meeschrijft aan al mijn liedjes. Zonder hem was ik minder scherp geweest in mijn teksten.” Kooreneef blijft bescheiden als hij alle complimenten hoort: “Ik hou van mijn werk. Ik heb geluk dat ik van onze lieve heer talent heb gekregen, zo zie ik dat. Dat is geen verdienste, dat is een cadeau. En ik kan dat met mensen delen.” Koningshuis is fan

Ook Guus Meeuwis, Liesbeth List en DIRECT keerden zich onder anderen tot de Rosmalense muziekgenie voor hun teksten. Zelfs ons koningshuis is groot fan van de tekstschrijver. Zo mocht hij het trouwlied van koningin Máxima en koning Willem-Alexander maken en schreef hij het lied "Nu Dat Jij Er Bent', toen prinses Amalia geboren werd.