Man (58) aangehouden voor verkrachting in 1990

Een 58-jarige man uit de gemeente Altena is woensdag aangehouden voor de verkrachting van een minderjarig meisje in Bodegraven in 1990. Dat gebeurde na een mogelijke match met een DNA-spoor uit een zaak uit 2003 in een databank in het Verenigd Koninkrijk, meldt het Openbaar Ministerie zaterdag.

Het slachtoffer werd op 30 maart 1990 verkracht toen ze alleen thuis was. De dader was met een smoes binnengekomen en dreigde haar meerdere keren met een mes te steken. Na de verkrachting werd DNA van de dader veiliggesteld. Dat kon vergeleken worden nadat het Verenigd Koninkrijk zich aansloot bij een verdrag dat internationale uitwisseling tussen DNA-databanken regelt. De verdachte heeft na zijn aanhouding bekend. Ook heeft een test uitgewezen dat zijn DNA overeenkomt met de sporen die de dader achterliet. Bij een doorzoeking van het huis van de verdachte zijn wapens en munitie gevonden. Zijn voorarrest is vrijdag met twee weken verlengd. Hij wordt behalve van verkrachting ook verdacht van verboden wapenbezit.