Grote boom valt om: weg en fietspaden versperd

Een grote boom is rond drie uur zaterdagmiddag omgevallen op de Moergestelseweg in Oisterwijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De boom verspert de weg en twee fietspaden. Het is onduidelijk waardoor de boom is geveld. Bij de val werd een lantaarnpaal beschadigd.

Zowel de brandweer als de gemeente Oisterwijk zijn ingeschakeld. Samen zorgen ze ervoor dat de weg en de fietspaden weer vrij gemaakt worden. De boom zal in mootjes worden gehakt. De gemeente kijkt ook naar de beschadigde lantaarnpaal. De boom knakte bij de kruising van de Hoevenseweg en de Moergestelseweg.

Een weg en twee fietspaden werden versperd (foto: Gabriël Karreman).

Brandweerlieden lieten fietsers weten dat het rijwielpad was versperd (foto: Gabriël Karreman).

Eerder deze week brak er in Oisterwijk al een tak spontaan van een boom. Dat gebeurde aan de Huysacker.