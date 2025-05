Unieke Duitse tank uit WOII zoekt onderdak: ‘De enige die nog rijdt’

Ooit gebouwd voor het front, maar nu een rijdend stuk geschiedenis. De Duitse pantserjager uit de Tweede Wereldoorlog van Pascal Uyen en zijn vriendengroep is uniek. Van de oorspronkelijke 500 zijn er slechts drie over en dit is de enige die nog rijdt. Er is echter één grote maar: na een brand in hun werkplaats is de groep dringend op zoek naar een nieuw onderkomen.

Het gevaarte werd gevonden in de Russische enclave Kaliningrad en in losse pantserplaten naar Nederland gebracht, waar de vriendengroep hem plaat voor plaat heeft opgebouwd. De oorlogsschade is nog altijd zichtbaar. "Je ziet de roestputten overal in zitten, omdat hij zo lang in de grond heeft gelegen", vertelt Pascal Uyen uit Sambeek. "Je ziet ook nog de inslagen van de beschietingen. Dat maakt hem echt uniek."

De tank werd tijdens de oorlog ingezet aan het Oostfront, vermoedelijk in Oekraïne of Belarus. Na de oorlog werden vrijwel alle tanks omgesmolten voor de wederopbouw. Alleen voertuigen die op afgelegen plekken waren ontploft of diep in de grond verdwenen, bleven onaangeroerd. Deze pantserjager is daar één van.

Wat dertig jaar geleden begon met het opknappen van een DAF-vrachtwagentje bij de scouting, groeide uit tot een enorme passie: het opknappen van deze oude Duitse tank. Tien jaar geleden begonnen de vrienden aan het project. Meer dan 5000 uur is al in de restauratie gestopt. "Na 5000 uur ben ik gestopt met tellen. "Ik voel en ruik de geschiedenis. Dat je weer op de weg kunt met een voertuig dat uit de grond kwam, vinden we echt heel bijzonder. Al die avonden dat we hebben staan sleutelen in de kou maken dat goed", zegt Uyen in het Oorlogsmuseum in Overloon waar de tank tijdelijk staat. Het pantservoertuig is deze zaterdag een van de paradepaardjes tijdens Militracks, het jaarlijkse evenement in Overloon, waarbij alles in het teken staat van voertuigen van de Duitse Wehrmacht.

Ongemakkelijke moment

Uyen en zijn vriendengroep proberen de tank terug in de staat te brengen waarin het voertuig tachtig jaar geleden rondreed. "Ons doel is om te laten zien met wat voor middelen ze in die tijd moesten opereren. Het geeft een gevoel van trots dat je je echt terugvoelt in de tijd." De Duitse oorsprong van het voertuig leidt soms tot ongemakkelijke momenten. "We zeggen niet snel: dit is een tank van Hitler", zegt Uyen. "We leven in een tijd in Europa dat extreemrechts helemaal weer aan het opkomen is. Dan vind ik de associatie met Hitler toch lastig." Het gaat hem ook niet om het gedachtegoed of om een statement te maken. "Het gaat ons echt om de geschiedenis en techniek." De vriendengroep vindt het belangrijk dat ook de andere kant belicht wordt. "Daarmee kun je wellicht in de toekomst herkennen wanneer het de verkeerde kant op gaat."

In 2019 werd de loods waar ze al zo lang aan het 'hobbyen' waren, getroffen door een brand. Vervolgens konden ze terecht in een stalling, maar dat is niet meer mogelijk. Voor even mag de tank in het oorlogmuseum in Overloon staan, maar dat is een tijdelijke oplossing. Daar kunnen ze namelijk niet aan de tank sleutelen. De tank staat midden in een kwetsbare collectie. En dan is er nog het risico van een brandalarm. Lassen, slijpen en schilderen, wanneer ze tijd hebben, gaat dus niet makkelijk. "Dus je kunt hier niet zoveel doen", stelt Uyen vast.

De vriendengroep zoekt daarom een nieuwe plek, niet te ver weg, waar er echt weer gewerkt kan worden aan de tank. Een ruimte met een dak, het liefst drie meter of hoger is voldoende. "Hij moet naar binnen kunnen en iets voor stroom is handig om de machines mee te bedienen", legt Uyen uit. Verwarming is niet nodig. "We zijn al heel blij als we iets hebben."

Bij de brand in 2019 in Sambeek werd veel schade aangericht aan oude legervoertuigen: