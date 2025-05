Natuurbrand uitgebroken: wandelaars bellen meteen met 112

In de bossen in de buurt van het Helmondse stadsdeel Rijpelberg heeft zaterdagmiddag een natuurbrand gewoed. Wandelaars ontdekten het vuur en ze belden direct met 112.

De brandweerkorpsen van Helmond en Deurne rukten snel uit om te voorkomen dat vlammen door de aanhoudende droogte om zich heen zouden grijpen. Er werden onder meer twee tankautospuiten en een waterbak ingezet. De brand, die rond kwart voor vijf werd gemeld, was snel onder controle.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend. Mogelijk was er sprake van brandstichting wat in dit gebied de laatste tijd vaker zou voorkomen.