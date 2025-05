Auto's botsen: niemand gewond, maar een bestuurder moet met de politie mee

Op de kruising van De Wittstraat met de Vreedestraat in Rijen is zaterdagavond rond kwart voor acht een ongeval gebeurd. Twee personenwagens kwamen met elkaar in botsing. Eén van de auto's kwam op zijn kant tot stilstand.

Drie inzittenden zijn in een ambulance nagekeken. Niemand hoefde mee naar een ziekenhuis.

Eén bestuurder werd door de politie meegenomen, omdat hij mogelijk onder invloed had gereden en het ongeval zou hebben veroorzaakt. De brandweer moest ook al in actie komen en wel om een elektrische auto die bij de aanrijding betrokken was te controleren. Nadat alle gevaar was geweken, heeft een bergingsbedrijf beide auto's getakeld en afgevoerd.

Door het ongeluk werd de weg versperd (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

Eén van de beschadigde auto's (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

De brandweer stelde een elektrische wagen veilig (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).