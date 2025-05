Persoon in water terechtgekomen: scheepvaartverkeer stilgelegd

In Lith is zaterdagavond een persoon te water geraakt aan de Lithsedijk. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord zegt dat in verband met het onderzoek het scheepvaartverkeer is stilgelegd en dat de sluizen zijn gesloten.

De melding kwam rond kwart over tien binnen. Er wordt sindsdien gezocht naar een persoon in het water. Het is nog niet bekend of en hoe de persoon in het water terecht is gekomen.