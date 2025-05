Spelers tonen schaal aan fans vanuit stadion, maandag grote huldiging

20.03

Bij het Philips Stadion is de sfeer compleet omgeslagen. De rust lijkt even weergekeerd nu de ME zich heeft teruggetrokken. De vraag is of dat zo blijft. De grote vraag is ook of de spelersbus van PSV nog wel naar het stadion gaat. Een persfotograaf heeft klappen gehad en moest al zijn foto's en video's wissen, meldt onze verslaggever, die zelf niks mankeert.