PSV-fan wordt wakker op leeg station in Zeeland: ‘Helemaal de weg kwijt’

Voor Sebas Schlafli (20) uit Roosendaal betekende het vieren van het kampioenschap van PSV een wel heel lange reis. Hij belandde zelfs buiten de provincie. Sebas vierde zondag uitbundig feest in Eindhoven met zijn vader en broer, maar eindigde de dag op een plek waar hij totaal niet had willen zijn: het verlaten station van Kruiningen-Yerseke in Zeeland.

"Ik was lekker aan het feesten in Eindhoven. En ja, je drinkt de hele dag veel, want het is groot feest, vertelt Sebas met een grijns. Samen met zijn broer en vader stapte hij in de trein terug naar Roosendaal, maar de vermoeidheid en waarschijnlijk ook de biertjes sloegen toe. “Ik ging naar de wc en viel al half in slaap. Daarna ben ik ergens anders in de trein gaan zitten en toen was ik écht helemaal weg.”

De trein stopte in Roosendaal en de broer en vader van Sebas stapten keurig uit. Ze gingen er helemaal vanuit dat ook Sebas daar uit de trein was gestapt, maar die lag nog lekker te ronken in een andere coupé.