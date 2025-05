Zorgen om fakkels bij PSV-huldiging: ‘Levensgevaarlijk in de mensenmassa’

De rode fakkels en rode rook die op het Stadhuisplein bij de huldiging van PSV volop te zien zijn, zijn erg gevaarlijk. Dat zegt de Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland (VEN). “Als je in een massa staat, kun je geen kant op.”

Ook maandagmiddag is te zien hoe sommige supporters met tassen vol vuurwerk het Stadhuisplein op komen. Het gaat om siervuurwerk in plastic buizen tot knalvuurwerk. Maar hoe gevaarlijk zijn deze fakkels eigenlijk?

“Levensgevaarlijk,” zegt Ron de Koster, voorzitter van de Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland. “Je moet er zo ver mogelijk vandaan blijven, maar dat lukt niet in een mensenmassa.” Vooral de fakkels die fel branden, vormen een groot risico. “Er zijn legale consumentenversies", zegt De Koster. “Maar het effect daarvan is maar klein. Dus hebben veel supporters gevaarlijke noodseinmiddelen.”

Deze zijn bedoeld voor de scheepvaart om in noodgevallen te gebruiken. “Die dingen worden 1500 graden heet", aldus de voorzitter. “Daar word je niet vrolijk van. Ze branden zo een gat in je auto. En als ze opgebrand zijn, worden ze gewoon in het rond gegooid. Met alle risico’s van dien.”

Ook het inademen van de rook van rookpotten is niet gezond. “Die rook is echt rotzooi. Je gaat er niet meteen dood aan, maar je kunt er wel een paar dagen pijn aan je longen van hebben.”

Het beste wat je volgens de voorzitter van de belangenvereniging kunt doen, is zo ver mogelijk van de rook en fakkels wegblijven. Maar dat is lastig als je hutjemutje op het Stadhuisplein staat. “Het gevaar dat je door gloeiende delen wordt geraakt, is groot", zegt hij.

De KNVB zegt dat het voor, tijdens en na een wedstrijd verboden is om vuurwerk, fakkels en/of rookpotten af te steken. De bond vindt het veel te gevaarlijk.

'Handhaven niet te doen'

De gemeente Eindhoven gaat over de veiligheid op het plein. Ze zegt dat handhaven in deze drukte niet te doen is. Ze controleren bij de ingang zo goed als het kan, binnen de mogelijkheden en bevoegdheden van de beveiliging. Wat ze dan aantreffen, wordt in beslag genomen.