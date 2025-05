Na de groei: miljarden nodig om regio Eindhoven leefbaar te houden

Er zijn miljarden nodig om de regio Eindhoven leefbaar te houden na de groei van ASML. Voor basisvoorzieningen als scholing en zorg is 2,8 miljard nodig. Verder moeten er zes topvoorzieningen bijkomen zoals een internationaal museum, een grote evenementenlocatie en een nationaal park. "Zoals ons opa vroeger zei: 'het moet ook een bietje gezellig blijven hier'", vertelt wethouder Stijn Steenbakkers namens de Metropoolregio Eindhoven.

Brainport is booming. De regio, met ASML als grote vis, groeit tot 2040 naar verwachting met 150.000 inwoners tot 950.000. In totaal werd al bijna 4,5 miljard in de regio geïnvesteerd. Een deel daarvan komt uit de welbekende Beethovendeal. Tot zover het financiële plaatje. Alles om grote techbedrijven als ASML hier te houden en het dagelijks leven van de mensen in de Brainportregio aangenaam te houden. Maar in die Beethovendeal stond ook een extra afspraak benoemd: de regio moest onderzoek doen naar het voorzieningenniveau van de regio. Dat hebben de 21 gemeenten nu samen gedaan.

"De regio heeft in vergelijking met de rest van Nederland minder voorzieningen."

"Wat zijn nou voorzieningen die gewoon echt heel erg fijn en vet zijn om te hebben in de regio? Die een groter uitstralingsniveau hebben?" zegt Steenbakkers in het gebouw van de Metropoolregio in het centrum van Eindhoven. De grote lach op zijn gezicht laat zien dat hij niet kan wachten om het te vertellen.

Dit zijn de gewenste topvoorzieningen: Internationaal Museum "We willen gaan voor een toonaangevend internationaal museum. Dit gaat echt om een breed toegankelijk topmuseum. Dit heeft de regio nog niet", aldus Steenbakkers. Grote evenementenlocatie Een grootschalige multifunctionele faciliteit waar grote evenementen kunnen worden georganiseerd. "We hadden natuurlijk het Beursgebouw waar grotere events en beurzen waren." Aquabest wordt als een kansrijke locatie gezien. Versterken Evoluon Eindhoven / Futurelab "Dit is echt iets bovenregionaals en iets unieks voor de regio. Futurelab is een combinatie tussen tech en kunst. Over hoe de toekomst eruit kan komen te zien." Natuurgebieden De Peel en de Groote Heide Deze natuurgebieden moeten worden doorontwikkeld. "Je moet hier veel meer in de natuur kunnen rondwandelen en recreëren. Het moet meer op een park gaan lijken met educatiecentra." De Peel moet doorgroeien tot een Nationaal Park. Versterken Design "Design is in deze regio een belangrijke poot, ook vanuit Philips vroeger. Het is onderscheidend ten opzichte van alle andere regio's. Is er nu genoeg plek en ruimte voor Design? Maken we al voldoende verbindingen naar de technische kant van Brainport?"

Dat er ook zorgen zijn over de groeispurt van de regio, is al langer bekend. Zo trokken bestuurders van scholenkoepels in Eindhoven al aan de bel. Ook lieten huisartsen weten zich grote zorgen te maken over de vloedgolf aan nieuwe mensen in de regio. “Uit de inventarisatie komt naar voren dat de regio in vergelijking met de rest van Nederland minder voorzieningen heeft", vertelt wethouder Suzan van de Goor van Waalre namens de regio. "Het is nodig om samen de voorzieningen op peil te brengen en mee te laten groeien met de economische ontwikkeling en de groei van het aantal inwoners in de regio. Zeker voor de steden en dorpen waar veel groei plaatsvindt, is het essentieel dat sociaal maatschappelijke voorzieningen meegroeien voor een gezonde samenleving."

"Het is geen absolute waarheid."

Het rapport gaat ook over welke voorzieningen al goed vertegenwoordigd zijn in de regio Eindhoven. “Sport, buurthuizen en cafés. Hoe grappig is dat. Wie had dat anders kunnen verwachten? Ieder dorp of ieder wijkje heeft een café heeft. Wel superbelangrijk voor sociale ontmoeting", vertelt Steenbakkers. Maar er zijn ook standaardvoorzieningen waar de regio nog een inhaalslag te maken heeft.

Deze basisvoorzieningen moeten nog opgekrikt worden: Het basis- en voortgezet onderwijs

Huisartsen

Apotheken

Verloskundigen

GGZ-instellingen

Hotels

Winkels