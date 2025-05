Auto knalt tegen bushalte en boom, bestuurder (18) had geen rijbewijs

De bestuurder van de auto die zondagnacht een ernstig ongeluk veroorzaakte in Roosendaal, blijkt geen rijbewijs te hebben. Dat meldt de politie maandagmiddag. Het gaat om een 18-jarige jongen, die waarschijnlijk ook nog eens onder invloed achter het stuur zat.

De jongen reed rond half een ’s nachts over de Zundertseweg, toen hij de macht over het stuur verloor. De wagen reed tegen de paal van een bushalte, door de bosjes en kwam tegen een boom tot stilstand. In de auto zaten nog drie anderen, die na het ongeluk bekneld zaten.