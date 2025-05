'Tikkende tijdbom' Gerard S. mishandelde ook twee bewakers in PI Vught

De 21-jarige Gerard S. die in 2022 in de Bredase jeugdgevangenis Den Hey-Acker een 19-jarige medegevangene doodstak en drie anderen verwondde, heeft twee medewerkers van de PI Vught mishandeld. Dat bleek maandag tijdens een zitting voor de rechtbank in Den Bosch.

Hij leek zo wel staatsvijand nummer 1, maar daar is ook wel reden voor. In 2022 stak hij een medegedetineerde dood in jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda. En deze maandag stond hij dus voor de politierechter voor de mishandeling van twee bewakers in Vught. Maar, zo gaf hij zelf aan, afgelopen januari heeft hij op zijn afdeling ook nog kans gezien om een medegedetineerde elf keer te steken met een aardappelschilmesje.

Gerard S. staat bekend als bijzonder gevaarlijk en zit dan ook op een afdeling waar hij met niemand contact heeft en 23 uur per dag op zijn cel zit. Naast de normale agenten van de parketpolitie waren er deze maandag dan ook drie begeleiders van de PI met hem meegekomen. Ze verloren hem in de rechtszaal geen seconde uit het oog. S. zat met handboeien om in de zaal en die handboeien zaten weer vast aan een dikke leren riem om zijn middel.

Tikkende tijdbom

Afgelopen maart werd S. in hoger beroep veroordeeld tot 7 jaar en 9 maanden cel én tbs voor de dodelijke steekpartij in de jeugdgevangenis in Breda. In een bijzondere bepaling voegde het hof toe dat S. versneld aan zijn tbs-behandeling moet beginnen en wel op 1 mei 2026. Want, het is niet de vraag óf S. weer geweld zal gebruiken, maar wanneer.

En de tikkende tijdbom, zoals hij werd omschreven, blijkt het daar zelf mee eens. “Stop mij maar in de EBI (red. Extra Beveiligde Inrichting)”, zei hij tegen de rechter. “Puur uit bescherming voor mezelf. Als je beetje hersens hebt, kun je dit beamen. De maatschappij en Tweede Kamerleden zouden hier blij mee zijn.”

Gerard S. vond het maar gek dat hij op een van de zwaarste afdelingen van de PI Vught toch een mesje in handen kon krijgen. Volgens hem heeft de PI dit expres verzwegen, omdat er anders ‘mensen zouden worden ontslagen’. “Gelukkig heeft die man het overleefd”, zei S. “Anders had het er heel anders uitgezien en was dat een grote zaak geworden.”

'Impulsieve daad'

S. wilde maandag geen vragen beantwoorden van de rechter en liet de verdediging in de mishandelingszaak aan zijn advocaat over. Die pleitte voor vrijspraak omdat S. in een stressvolle situatie zat op een psychiatrische afdeling en de mishandeling van de bewakers een impulsieve daad was. De vrouwelijke bewaker zou zelf op zijn rug zijn gesprongen en die had hij niet geslagen, zo bepleitte zij.

De beelden die werden gertoond in de rechtszaal maakten ook niet alles duidelijk. Door een geopende deur vóór de camera was de helft van het incident niet in beeld. Wel was te zien dat S. naar een deur liep op de afdeling om naar de luchtplaats te gaan. Ineens slaat hij met een flesje op het hoofd van de bewaker, maar de worsteling daarna is niet te zien. Bij elkaar duurde het incident maar kort.

Oordeel rechter

De politierechter legde een maand cel op en veroordeelde S. ook tot het betalen van smartengeld van 400 euro voor de mannelijke bewaker en 2000 euro voor de vrouw. Zij heeft flink last gehad van de mishandeling en werkt nu ook op een andere afdeling.

Of S. de maand cel ook uit moet zitten, is de vraag. Het hof heeft dus bepaald dat hij versneld aan zijn tbs-behandeling zal beginnen. Voor die tijd zal S. waarschijnlijk ook nog voor de rechter moeten verschijnen voor de steekpartij in de PI afgelopen januari.