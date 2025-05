Diehard PSV-fans komen van heinde en verre: ‘Bij PSV is alles leuker’

Eindhoven, Oosterhout, Reusel maar ook Den Haag, Italië en West-Vlaanderen. De échte PSV-fans komen van heinde en verre, maar ook van dichtbij. Allemaal melden ze zich maandag bij de huldiging. Sommigen moeten eigenlijk naar school, anderen moeten (helaas) nog een vliegtuig halen. Maar feesten doen ze allemaal.

Helemaal niks met Amsterdam

Loek en James komen uit Den Haag en zijn echte PSV-fans. De 13-jarige jochies staan te stralen op de Markt samen met moeder Floor. Loek heeft zelfs wat slapeloze nachten gehad richting de beslissende wedstrijd. “Hij kon niet slapen van de spanning, want we zouden hier naartoe gaan als PSV kampioen zou worden”, legt moeder Floor uit. Zijn moeder komt van oorsprong uit Sint Anthonis, net als z’n opa. Zijn vader is Ajacied en Loek ging eens met hem naar een bekerwedstrijd van Ajax tegen PSV. "Eenmaal daar vond hij de PSV-supporters veel leuker, hij merkte verschil en was om.” Waar dat precies in zat, vindt Loek lastig uitleggen. “Ik vind de sfeer bij PSV leuker, de liedjes, de fans, de spelers, eigenlijk alles.” Zijn vader en Haagse vrienden snappen er niks van. Behalve zijn vriendje James, want ook hij is helemaal om.

Moeder Floor met Loek (in het midden) en James (foto: Lobke Kapteijns).

De hele familie feest, Valentino (bijna twee) slaapt

Patrick en Patricia zijn echte Eindhovenaren. Ze zijn bij ieder kampioenschap op het pleintje tegenover de Catharinakerk te vinden. “Als er dan gedoe komt, zijn we hier ook snel weg”, legt Patrick uit. Het stel heeft maar liefst vijf kinderen en de jongste, Valentino, is bijna twee. Hij ligt lekker te tukken in z’n kinderwagen terwijl om hem heen volop gezongen wordt. “Op het moment dat we hier arriveerden, viel hij in slaap. Maar hij moet nog wel effe mee vandaag”, lacht z’n vader.

Foto: Lobke Kapteijns.

Valentino slaapt door alle beats heen (foto: Lobke Kapteijns).

Ook Italiani houden van PSV

Ze vallen op, deze vier mannen in alles behalve rood-witte kleding. Ze kijken tevreden rond met een drankje in de hand. Andrea, Gianluca, Simone en Giovanni komen uit Italië en vielen met de neus in de boter toen ze in Eindhoven arriveerden. Ze vliegen vandaag van Eindhoven naar huis, na een driedaagse trip door Nederland. Ze deden gisteren Amsterdam aan, maar ze beseffen maar al te goed dat ze beter in Eindhoven hadden kunnen zitten. “We zijn blij dat we dit nog meepikken, het is echt een mooi feestje. Wie weet komen we volgend jaar weer. Helaas vliegen we vandaag al vroeg naar huis”, vertelt Andrea uit het Italiaanse Catánia.

Foto: Lobke Kapteijns.

Speciaal naar Eindhoven voor Noa Lang

De zeventienjarige Heavenly komt helemaal uit het Belgische De Panne (West-Vlaanderen) vandaag. En wel speciaal voor Noa Lang, hij verruilde Club Brugge in juli 2023 voor PSV. “Ik ben al zeker vier jaar fan en ben hier speciaal voor hem. Ik moet alleen nog even een plekje vinden waar ik hem echt goed kan zien.” Haar moeder Sabine, zus Stacey en haar drieling-neefjes Quinsley, Kyriany en Levany moesten met haar mee maar hebben dat graag voor haar over.

Heavenly in het midden met haar zus (links), neefjes en moeder (foto: Lobke Kapteijns).

Ze zijn er weer bij en dat is prima

Rick uit Best en Jacques uit Eindhoven staan samen met hun familie op de Markt in Eindhoven. Jacques komt oorspronkelijk uit Den Haag. "Maar ik woon al langer in Eindhoven dan ik in Den Haag heb gewoond dus ik sta hier als PSV'er. Je ziet mij hier niet in een ADO-shirt." Voor de hele bups is het groot feest. "Gisteren was het nog heel spannend, en woensdag was het echt ontlading omdat de boel ineens weer open lag. Maar vandaag is het écht genieten", aldus Rick.