15-jarige blijft in doodsangst achter na woningoverval

De politie is op zoek naar twee mannen die eind januari twee keer een woningoverval hebben gepleegd in een flat aan de Jan Darkennisstraat in Breda. Op camerabeelden die de politie maandag deelt, is het tweetal goed te zien.

De eerste woningoverval pleegden ze op 25 januari. Een 15-jarige jongen was op dat moment alleen thuis. Nietsvermoedend opende hij de deur toen de bel ging. De twee overvallers stormden naar binnen. Een van de mannen bleef bij de jongen en de ander doorzocht het huis, maar hij vond niets. De jongen bleef daarna in doodsangst achter.