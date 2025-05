Politiebus die inrijdt op relschoppers is tactiek die vaker wordt gebruikt

Beelden van een ME-bus die zondagavond op PSV-aanhangers in Eindhoven lijkt in te rijden, zorgt voor flink wat verontwaardiging op social media. Relschoppers kregen het op de Vonderweg, vlakbij het Philips Station, letterlijk aan de stok met de politie tijdens het kampioenschapsfeest van PSV. Bij de ongeregeldheden raakten veertien agenten gewond.

Online is op verschillende filmpjes is te zien hoe een politiebus over de weg en richting de menigte slingert en daarbij soms PSV-aanhangers bijna raakt. De PSV-aanhangers moeten soms een paar stappen opzij of naar achteren doen, om niet geraakt te worden door het politievoertuig. Veel mensen maken zich boos over de actie van de ME-bus.

'Niet ongebruikelijk' De politie laat weten dat ze begrijpt dat de actie er vreemd uitziet, maar dat er niks geks gebeurt. "Dit is geen ongebruikelijke manoeuvre of tactiek. Er wordt hier ruimte gecreëerd om groepen uit elkaar houden en terug te dringen", zegt de woordvoerder tegen Studio040 .

Volgens de politie is er ook het nodige aan vooraf gegaan. "Er waren stevige confrontaties, er werd door relschoppers flink wat geweld gebruik en gegooid met stenen, vuurwerk en andere voorwerpen." In totaal zijn er 22 relschoppers aangehouden door de politie.

Geen volledig beeld

Het filmpje hierboven laat volgens de politie niet het hele beeld zien, omdat het 'enorme geweld' niet te zien is. “We lezen online ook dat veel mensen denken dat we hier bewust aan het provoceren zijn, maar dat is zeker niet het geval. De busjes rijden daarna ook weg en dat is niet op het filmpje te zien”, legt de politiewoordvoerder uit.

Bij de ongeregeldheden zijn uiteindelijk 14 agenten gewond geraakt. Twee werden per ongeluk door een politiehond gebeten en een agent is in de ambulance behandeld aan een wond in het gezicht. De anderen raakten lichtgewond door klappen en trappen die ze kreeg en voorwerpen die tegen hen aan werden gegooid.