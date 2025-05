Zo vierden tienduizenden PSV-fans het kampioenschap in hartje Eindhoven

PSV is maandag gehuldigd op het Stadhuisplein in Eindhoven. Tienduizenden fans kwamen naar de binnenstad voor de tour met de platte kar door de binnenstad en de bordesscène. De 26e landstitel kwam als een verrassing voor de Eindhovense club nadat concurrent Ajax negen punten voor stond. Dat maakte de vreugde en emoties groter dan vorig jaar toen al vroeg duidelijk was dat PSV kampioen werd. Maandag 19 mei was een rood-witte dag, soms met een traan, maar vooral met veel bier, gejuich en gelach.

De bierdampen en laatste supporters waren maandagochtend nog maar net het centrum van Eindhoven uit toen de opruim- en schoonmaakploeg Stratumseind, de Markt en het Stadhuisplein onder handen nam voor de huldiging. Er moest nog flink doorgewerkt worden na al het gefeest van de avond ervoor. Goedemorgen zonder zorgen

Sommige supporters hadden het kampioenschap van PSV al goed gevierd. De een werd wakker op station Kruiningen-Yerseke in Zeeland, terwijl die toch echt in Roosendaal had moeten bijslapen voor de huldiging. De man die zijn roes uitsliep voor het Pullman Hotel hoefde minder ver te reizen, maar schrok waarschijnlijk wel harder. Hij werd wakker gemaakt door een politiepaard.

Om twaalf uur 's middags werden de eerste PSV-supporters toegelaten tot het Stadhuisplein. Deze paar duizend fanatieke fans wisten zo een mooi plekje vooraan te bemachtigen. Om alvast wat sfeer te maken, ruim zes uur voor de daadwerkelijke huldiging, werd flink wat vuurwerk afgestoken. In Amsterdam bleef het stil en een paar PSV-supporters wilden dat nog even inwrijven. Ze lieten een reclamevliegtuigje met 'de groeten uit 040' overvliegen.

Volle bak vuurwerk

Hoewel het Stadhuisplein officieel pas om twee uur 's middags openging, gebeurde dat om half twee al. Voor tweeën stond het plein helemaal vol met PSV-supporters. Opvallend was dat sommige fans tassen vol illegaal knal- en siervuurwerk meenamen en er nauwelijks gecontroleerd werd. Die fakkels zijn niet ongevaarlijk volgens de Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland. Ze worden extreem heet en gaan moeilijk uit.

Vakantievierende Italiaanen die in een waar voetbalfeest belanden (foto: Lobke Kapteijns).

Vele tienduizenden PSV-supporters waren dus al vroeg in Eindhoven, maar acteur Frank Lammers tot zijn verdriet niet. De PSV-fan is op vakantie in Frankrijk. Het maakt duidelijk dat veel supporters de titel echt niet meer verwachtten. Dat deden een paar Italiaanse vakantiegangers ook niet, zij pakten het Eindhovense voetbalfeestje maar wat graag mee. Gas erop

Het huldigen van de selectie van PSV begon rond drie uur in het Philips Stadion. Op de tribunes zaten al veel fans en jeugdteams vormden een erehaag voor de landskampioen. Om vier uur 's middags vertrok dan eindelijk de platte kar met daarop de landskampioen. Omringd door tienduizenden supporters ging de wagen stapvoets door de binnenstad richting het Stadhuisplein.

Foto: Rob Engelaar/ANP.

Foto: Rob Engelaar/ANP.

Op het Stadhuisplein stond het hutje mutje en werd ingehaakt bij Guus Meeuwis, want ondanks de onverwachte titel, wist de zanger wél last minute een gaatje in zijn agenda te maken. Daar had PSV-aanvaller Ismael Saibari ook geen moeite mee, al zou hij wel net als voor menig training ook nu weer 'te laat' zijn geweest. Gelukkig voor de speler liet trainer Peter Bosz hem dit keer niet achter.

Schaal kwijt

In tegenstelling tot veel andere huldigingen van PSV, kwam de platte kar dit keer wel keurig op tijd aan bij het Stadhuisplein. Alleen wel bijna zonder kampioensschaal, want die werd nog even meegenomen door agenten te paard. Gelukkig kreeg aanvoerder Luuk de Jong hem op tijd terug voor het moment waar Eindhoven en omstreken al uren op stond te wachten.

Vreugde explosie

Het Stadhuisplein ontplofte toen de spelers het podium opkwamen voor de huldiging. Letterlijk en figuurlijk, gezien de enorme hoeveelheid vuurwerk en fakkels. Het 26ste kampioenschap werd intens gevierd door de aanhang. Ook door de ernstig zieke PSV-fan Harm. Hij wilde niets liever dan nog een keer met zijn broers bij de huldiging zijn. De Wensambulance zorgde daarvoor.

Foto: Noël van Hooft.

Dat Noa Lang naast zijn carrière als profvoetballer aardig aan de weg timmert als artiest wisten we al.. Maar ook het gelegenheidsduo Guus& Guus was weer van de partij op het podium. Vooruit, de ene Guus kan het beter bij voetballen houden en de ander beter bij zingen waarschijnlijk. Toch smaakt het naar meer. Als PSV volgend jaar weer kampioen wordt, gaan Guus Meeuwis en Guus Til in glitterpak optreden.

Eendracht maakt veel zooi

En wat na uren feesten overblijft, is net als de dag ervoor, een enorme bende. De mensen van Ergon begonnen rond negen uur aan de grote schoonmaak. En de selectie van PSV en de fans? Die hebben het gezegde 'Brabantse nachten zijn lang' weer eer aangedaan.