De huldiging van PSV zit erop, gelukkig hebben we de foto's nog

De stad kleurde rood-wit, duizenden supporters kwamen naar de Eindhovense binnenstad om een glimp op te vangen van hun kampioenen. Op het moment dat de spelers van PSV op het bordes verschenen, gingen de supporters massaal los. Herbeleef de 26e landstitel van PSV hier nog een keer met het kampioensfeest in foto's.

Het feest begon voor velen al vroeg, vanaf een uur of tien druppelde de eerste supporters de binnenstad in. Op de Markt werd volop gefeest in de warme zon. Deze jongeren vierden rond een uurtje of twee groot feest op de Markt. Niet veel later ging de Markt op slot en ook het Stadhuisplein sloot al vroeg de poorten omdat het vol stond met fans.