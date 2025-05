School gebouwd van populieren uit Klompengat: 'Kinderen zijn nu rustiger'

Een basisschool in Best is opgetrokken uit hout van 107 populieren uit het dorp zelf. Het doet recht aan de geschiedenis van het dorp, zo vinden de initiatiefnemers. “Best is een populierendorp. De populier zit in de genen van de Bestenaar”, zegt René Westerlaken van de Brabantse Populieren Vereniging. In september 2023 gingen de bomen tegen de vlakte. Deze maand is de school geopend.

In kindcentrum Op 't erf zit een school en kinderopvang. De kinderen zien elke schooldag het hout van de populier die zo verbonden is het met dorp. Een deel van de buitenkant is van hout. In de klassen zijn de wanden bedekt met hout om te zorgen voor een betere akoestiek. "De lampen zijn ook van populierenhout gemaakt. Net als alle naambordjes", zegt directeur Snoeks.

In Best groeiden van oudsher veel populieren. "Best staat bekend om de klompen- en luciferfabrieken", zegt directeur Marieke Snoeks van de school. "In het gebouw is gebruikgemaakt van populieren die hier een paar honderd meter vandaan stonden."

Volgens de directeur straalt het gebouw rust uit. "Je merkt dat kinderen daar ook op reageren. Ze lopen rustiger door de gangen en zijn rustig met hun werkjes bezig zijn. Ik denk dat de akoestiek daar ook heel veel in doet. Als je tegen elkaar praat, kun je gewoon een gesprek voeren. In ons vorige gebouw hoorde je veel meer omgevingsgeluid en had je veel meer galm."

Pip (11) uit groep 7 vindt ook dat het gebouw iets met je doet. "Je ruikt het hout en daar word je rustig van." Thijs (10) uit groep zes vind het vooral mooi gemaakt. "Ik vind het heel natuurlijk. Het heeft zo wel uitstraling." Nina (12) uit groep 8 is onder de indruk dat ze zelf hebben mogen helpen. "Vorig jaar hebben we in de zagerij mee hout uitgezocht. Je mocht ook aan het hout voelen."

De school is door het hout sterk verbonden met de geschiedenis van het dorp. "Best heeft tijdens carnaval de bijnaam van Klompengat", zegt René Westerlaken van de Brabantse Populieren Vereniging. "Tachtig procent van de bevolking hier had iets met de klomp. Of het nou boeren waren of de vele klompenmakers die hier zaten. De grootste klompenfabriek van Nederland stond in Best.”

De populieren krijgen een tweede leven

Volgens Westerlaken krijgen de kinderen meer waardering voor de natuur door het hout uit hun eigen dorp in het schoolgebouw. "Deze vijfhonderd kinderen herinneren zich straks dat de bomen gerooid zijn en op de zaagtafel hebben gelegen. Daar zijn ze allemaal bij geweest. Ze verblijven in een gebouw waar ze zelf een steentje aan het productieproces hebben bijgedragen. Die kinderen krijgen nu op school al wat mee van dat ze in een schoolgebouw zitten waarbij lokaal materiaal toepast is.”

Hij is blij dat de populieren een tweede leven krijgen. Ook de ouders krijgen dit nu mee. “Dan zie je dat de mensen beginnen te begrijpen dat we niet van ver hoeven te laten komen.”