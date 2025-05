Oude vrouwen op brutale wijze opgelicht

Oudere dames uit Roosendaal en Gilze zijn in februari opgelicht met een babbeltruc. In beide gevallen hebben de slachtoffers hun pinpas ingeleverd. In Gilze deed de verdachte zich voor als agent. "Hebben mensen dan helemaal geen moreel besef meer?", vraagt de politie zich af in programma Bureau Brabant. Beelden van de daders zijn nu vrijgegeven.

Het hoogbejaarde slachtoffer uit Roosendaal is wat verward en heeft soms last van een delier (plotselinge verwardheid). "De dader heeft daar misbruik van gemaakt", denkt de politie. De dochter van het slachtoffer werd gebeld door de buurvrouw met de boodschap dat "haar moeder in paniek zonder rollator over straat liep, dat ze riep dat ze bang was en dat mannen haar wilden pakken." Bij aankomst bleek dat de pinpas van de vrouw meegenomen was. Hoe dat precies is gebeurd, is de politie niet helemaal duidelijk. Wel is klip en klaar dat de gestolen pas op verschillende plekken in Brabant en Zuid-Holland is gebruikt. En dat er een berg geld van de rekening is afgehaald.

De man is op een paar plekken duidelijk op beeld vastgelegd. Bij een pinautomaat waar hij geld opneemt en ook bij een tankstation wordt hij gespot. Daar rekent de dief wat spullen af met de pinpas van de oude vrouw.

De man nog een keer op beveiligingsbeelden (foto Bureau Brabant).

Ook in Gilze werd een oude vrouw op bijna dezelfde manier opgelicht door een mogelijk minderjarige jongen. Hij deed zich, samen met een andere verdachte, voor als agent, en overtuigde de vrouw om haar pinpas en zelfs sieraden af te geven. Er zou namelijk wat mis zijn met haar pas. "Inmiddels een bekende truc, maar wees voorzichtig", waarschuwt de politie. "Want we vragen nooit om je pinpas." De jongen is op verschillende momenten vastgelegd op beveiligingscamera's. Bijvoorbeeld in de Coolblue in Tilburg, waar hij een dure smartphone van het geld van het slachtoffer koopt. Even later is hij ook nog te zien op beelden van een pinautomaat, waar hij duizenden euro's pint met de gestolen pas. Eerder zijn die beelden al onherkenbaar verspreid. "De jongen heeft nu twee weken de tijd gehad om zich te melden op het bureau, die tijd is nu om", zegt de politie.

De jongen komt uit de Coolblue (foto Bureau Brabant).