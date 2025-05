Gemeente verbiedt grote reünie middelbare school: 'Dit maakt veel los'

Draaiboek, muziek, catering en zelfs een speciale website. Sander van Peer dacht even alles voor elkaar te hebben voor een groots afscheidsfeest van ‘zijn’ Gertrudiscollege. Het gebouw van de middelbare school in Roosendaal wordt gesloopt om plaats te maken voor appartementen. Hoe leuk zou het zijn om met oud-leerlingen nog een allerlaatste keer herinneringen op te halen bij de school, dacht Sander. Inmiddels is hij een illusie armer, want de gemeente geeft geen toestemming voor het initiatief.

Het Getrudiscollege, voorheen het Gertrudislyceum, was decennialang een begrip in Roosendaal en omliggende dorpen zoals Achtmaal, Schijf en Rucphen. Maar liefst zeventigduizend leerlingen bevolkten in de loop der jaren de klaslokalen voor hun havo, vwo- en later ook mavo-diploma. “Als de muren hier konden spreken, zouden ze duizenden verhalen kunnen vertellen”, klinkt het uit de mond van Sander.

Het schoolgebouw aan de Bovendonk is niet meer in gebruik. De leerlingen zijn verhuisd naar een volledig gerenoveerde locatie elders in de stad. Het oude pand zou volgend jaar precies vijftig jaar oud zijn. Sander: “We hadden op 30 augustus passend afscheid willen nemen van het gebouw en tegelijkertijd iedereen de gelegenheid willen geven om elkaar te ontmoeten op het buitenterrein. Dit zou de laatste keer worden dat het nog op deze plek kan.”

“Ik had niet verwacht dat het zoveel zou losmaken in de stad. Ik word er nu zelfs door wildvreemde mensen op straat over aangesproken. Eigenlijk is het ook niet zo verwonderlijk, want in 2018 heb ik een reünie georganiseerd die bezocht werd door 2500 oud-leerlingen. Met hetzelfde aantal bezoekers of zelf nog iets meer had ik nu ook rekening gehouden”, zegt Sander.

Wethouder Paul de Beer herkent zich niet in het beeld dat geschetst wordt: “Toen ik hoorde dat Sander eerder een reünie had georganiseerd, heb ik in februari juist zelf contact met hem gezocht. Vervolgens hebben we ideeën besproken over hoe we gezamenlijk een afscheidsmoment zouden kunnen creëren. Ik heb daarbij aangegeven dat dit wel voor de zomer zou moeten plaatsvinden omdat het pand daarna verder voorbereid wordt voor de sloop. Vervolgens heb ik er niks meer over gehoord.”