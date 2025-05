Justitie is klaar met zedendelinquent (27) uit Tilburg: eis 3 jaar en tbs

Vier keer werd Jasper van D. (27) uit Tilburg aangehouden en elke keer bleek dat hij toch weer aan kinderen had gezeten of weer kinderporno had gedownload. Justitie is er klaar mee en eiste dinsdag voor de rechtbank in Breda dat Jasper van D. naast een celstraf van drie jaar ook tbs met dwangverpleging krijgt.

“Ik denk dat Jasper van D. wel wil veranderen, maar dat gewoon niet kan”, concludeerde de officier van justitie. Tussen 2021 en 2024 werd hij vier keer aangehouden en steeds ging hij weer in de fout. Hij overtrad daarmee alle voorwaarden en dan is het wel een keertje klaar, vond de officier: “De kans op herhaling is veel te groot.”

In 2021 verkrachtte hij een meisje van 13 in een park in Alphen aan de Rijn. In de zomer van 2022 pleegde hij ontucht met een meisje van 7 jaar uit Tilburg tijdens een scoutingkamp in Moergestel. Daarnaast verzamelde hij enorme hoeveelheden kinderporno, in totaal bijna 100.000 foto’s en zo’n 11.000 video’s van het ergste soort.

Ziet zichzelf niet als gevaarlijk

Van D. bekent alle feiten, maar ziet zichzelf niet als heel gevaarlijk. Hij wordt inmiddels behandeld in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) in de gevangenis in Vught en dat gaat goed, vindt hij. Een gedwongen tbs-behandeling zonder vaststaand einde ziet hij dan ook niet zitten.

De zitting van deze dinsdag was maar een korte. Vorig jaar stond hij al voor de rechter, maar toen werd extra onderzoek nodig geacht naar zijn autisme en zijn pedofiele stoornis. En daar kwam dus nu het tbs-advies uit.