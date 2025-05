Ex-vriendin Hans Wiegel: 'Alleen maar goede herinneringen'

Madelon Spoor uit Heeze heeft als ex-vriendin van de overleden VVD-politicus Hans Wiegel alleen maar lovende woorden over hem. "We hebben een fantastische tijd gehad samen", zegt ze tegen Omroep Brabant.

Madelon (1947) werd in 2005 smoorverliefd op Wiegel en ze kregen een relatie. Samen betrokken ze een huis bij Kasteel Heeze. De komst van Wiegel naar Heeze baarde destijds veel opzien. De oorspronkelijk uit het Gooi afkomstige Madelon kende Wiegel al vanaf haar jeugd, toen zij dertien was. "Toen wij in Laren woonden, was hij onze overbuurman. Hij was vaker bij ons dan thuis, vaak om te bridgen met mijn broers. Toen was ik al verliefd op hem. Het was toen eigenlijk een heel onschuldige romance", blikt ze terug.

Op het nieuws dat haar ex-geliefde is overleden, reageert ze uiteraard verdrietig. "Ik wist dat het slecht met hem ging, maar het kwam toch nog onverwachts."

Hans Wiegel (foto: Omroep Brabant).

Vele jaren na de onschuldige romance liepen de twee elkaar weer tegen het lijf. "Ik ging naar een lezing van hem in Eindhoven en daar sloeg de vonk meteen weer over." De twee kregen een relatie en gingen samenwonen in Heeze. "Het was een prachtige tijd. Samen hebben we het huis opgeknapt. Hij was een zeer prettige, erudiete man. Ik kan echt niks negatiefs over hem bedenken."

"Ik was al die verhalen in de roddelbladen wel helemaal beu."