Big Brother Ruud is niet dood, maar leeft: 'Laat je niet gek maken!'

Big Brother Ruud Leeft! Op sociale media verscheen dit weekend het bericht dat de Bredase knuffelbeer, die ruim 25 jaar geleden bekend werd als een van bewoners van het eerste Big Brother huis, onverwacht was overleden. Een belletje van het radioprogramma 'Afslag Zuid' van Omroep Brabant naar Ruud Benard levert het levende bewijs van dit nepnieuws. "Ik ben hartstikke levend."

"Wat een gedoe allemaal", vertelt Brabants bekendste knuffelbeer van weleer. "Ik was zaterdag op een feestje met een biertje in de hand en toen vertelde mij iemand dat ik dood was. Ik dacht aan een grap en had niet door dat dit bericht zo breed verspreid was. Een dag later bleef de telefoon rinkelen van bezorgde vrienden."