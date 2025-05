Man (35) bedreigt ex met opblazen van huis: 'Relatie was juist goed'

Een ontploffing en een brand hebben 31 maart vorig jaar voor veel schrik gezorgd in de Grubbenvorststraat in Tilburg. De vrouw die daar met haar kinderen woonde, kreeg de schrik van haar leven. Deze dinsdag werd 137 dagen cel geëist tegen de 35-jarige Davy H. uit Rotterdam. En dat is een ex van de vrouw.

En deze Davy H. was dinsdag naar de rechtbank in Breda gekomen. Zijn ex was er niet. Zij is veel te bang dat er weer iets kan gebeuren en durfde de confrontatie niet aan. H. begreep er helemaal niets van. Hij had jaren geleden kortstondig contact met de vrouw. Maar gaandeweg de zitting bleek dat de twee nog wel veel langer intensief contact hadden. Zelfs zo lang dat er spanning kwam in de nieuwe relatie. Maar bedreigen of een aanslag op haar huis plegen, wuifde H. weg. Maar wie stuurde dan teksten via Snapchat als ‘Er is al betaald om je kankerhuis te laten ontploffen’? of ‘Je mag je buren alvast zeggen dat ze een nieuwe deur moeten gaan kopen’.