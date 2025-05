Bijzonder gezelschap trekt door Brabant: ‘In gesprek met de ezels’

Een bijzonder gezelschap trekt deze week door Brabant. Zeven vrouwen en één man lopen samen met acht ezels langs Mariakapellen. En dat doen ze… sssst… in stilte. “Dat zorgt voor ruimte in het hoofd. En de zintuigen worden geopend voor geluiden, geuren en de omgeving.” Klinkt zweverig, toch vinden de dames dat absoluut niet. “Maar ik praat nu al te veel.”

Ze mogen onderweg niks zeggen en mobieltjes zijn verbannen. De enige met wie ze communiceren is hun ezel. En dat vier dagen lang, dag en nacht. Dit is allemaal een idee van coach Sylvia van Noye. Koppige ezel

“Het is heel stil. In die stilte krijg je de kans om je eigen stem te horen”, vertelt Sylvia. “Even weg uit de hectiek en in gesprek gaan met de ezels.” Gebaren maken mag, praten is dus een echte no-go. “Alles is afleiding in het leven. In de stilte kom je helemaal tot jezelf en dan komen de mooiste ideeën.”

Met ezels door de Brabantse natuur (foto: Noël van Hooft).

Maar waarom dan die ezels? “De ezels brengen je in stilte en in verbinding met jezelf. Als je niet in verbinding staat met jezelf wordt de ezel koppig en haakt hij af”, legt Sylvia uit. Dat gebeurde ook even bij de pelgrimstocht. Een van de ezels wilde het op een lopen zetten en dat zorgde voor een flinke valpartij. “Als dat gebeurt, moet je terug naar de stilte en jezelf.”

Jannet was de ongelukkige die viel door haar koppige ezel. “Je moet er zijn voor de ezel, anders gaat-ie een loopje met je nemen”, fluistert ze. Zweverig?

De hele pelgrimstocht klinkt voor veel mensen zweverig. “Ik ben geen zweverig typ. Ik sta juist met twee benen op de grond. Toch is het fijn om zo af en toe even bij jezelf terecht te komen”, zegt Jannet stilletjes. “Ik merk dat het lastig is om nu te praten.” Ze sluit haar mond en knikt. Sylvia vindt het ook alles behalve zweverig: “Er is niks zo aards als dit. We zweven de hele dag van links naar rechts, dit is juist het aardse bestaan.” Met een gebaar laat Marjon weten dat het goed gaat. Heel zachtjes vertelt ze dat het geweldig is om mee te lopen: “Maar ik moet de ezel nog wel beter leren kennen. Ik praat nu al teveel.” Ezels zijn niet stil

De groep stopt bij de Mariakapel van de Vrede in Oirschot. Een voor een gaan ze de kapel in, steken een kaarsje aan en staan stil bij Maria. Volgens Sylvia heeft elke kapel betekenis. “Kijk in de rugzak. Niet letterlijk, maar die in je. Wat zie je?”, zegt ze tegen de groep bij de kapel in Oirschot. De rest blijft stil. “Samen stil zijn is mooier dan alleen.” Toch zijn de ezels niet stil en mogen de dames en heer wel communiceren met de ezels. “Dat doe je met je hart en duidelijke lichaamshoudingen."