Forse vertraging op A16 nadat busje in brand vliegt

Op de A16 van Breda richting Rotterdam staat tussen de afrit Rijsbergen en de Moerdijkbrug een file van vijftien kilometer. Op het hoogtepunt van de file had verkeer twee uur vertraging. Rond half zeven is dat afgenomen naar een uur. Eerder op de middag vloog vlak bij de Moerdijkbrug een busje in brand, de linkerrijstrook is daarom dicht.

Het voertuig moet worden weggehaald en het asfalt moet worden hersteld. Ook moet de weg gereinigd worden, want daar ligt olie op. De opruimwerkzaamheden duren naar verwachting nog tot dinsdagavond negen uur, zo meldt de ANWB. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Door de problemen op de A16 loopt het ook vast op de A17 tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Daar is de vertraging rond half zeven nog zo'n 40 minuten.